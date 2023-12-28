محمد صلاح ينافس 13 لاعبًا على جائزة جديدة مع ليفربول

ينافس الدولي المصري محمد صلاح على جائزة جديدة مع فريقه ليفربول الإنجليزي، قبل انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وتواجد محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، مع الريدز وذلك بعد تألقه مع الفريق في مباريات الشهر الحالي.

وخاض ليفربول 8 مباريات خلال شهر ديسمبر، تمكن من تحقيق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة، كما تأهل لدور ربع نهائي كأس كاراباو.

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وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 7 مباريات خلال شهر ديسمبر، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وينافس محمد صلاح 13 لاعبًا على جائزة الشهر مع ليفربول هم:

أرنولد – لويس دياز – أليسون بيكر – بين ديوك – هارفي إليوت – كودي جاكبو – جو جوميز – كورتيس جونز – دييجو جوتا – داروين نوينز – كليهير – جويل ماتيب – ماك أليستر.

ويغيب محمد صلاح عن عدة مباريات هامة مع ليفربول لمشاركته في بطولة أمم أفريقيا أبرزها مباريات الفريق ضد أرسنال سواء في الدوري، أو كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي.