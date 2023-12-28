حقيقة رفض سام مرسي تمثيل منتخب مصر.. رد رسمي

أوضح مسؤولو منتخب مصر حقيقة اعتذار سام مرسي لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن الانضمام لمنتخب الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وفجرت تقارير صحفية مفاجأة حول رفض سام مرسي تمثيل منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 من أجل التركيز على صعود نادي إيبسويتش تاون في الموسم المقبل.

ونفى مسؤولو منتخب مصر تلك الأنباء، حيث أكد مصدر داخل منتخب الفراعنة أن كل ما يتردد حول اعتذار سام مرسي عن عدم المشاركة في أمم أفريقيا كلام غير صحيح.

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وأوضح المصدر أن سام مرسي لم يتواصل مع منتخب مصر أو الجهاز الفني للفراعنة بقيادة روي فيتوريا للاعتذار عن عدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث سيتم الاعلان عن القائمة النهائية للمنتخب يوم 30 ديسمبر الجاري.

وتواجد سام مرسي في قائمة مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبًا تمهيدًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.