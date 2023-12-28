جماهير الاهلي تحيي جنش بطريقة خاصة في السوبر واللاعب يرد.. فيديو

وجهت جماهير النادي الاهلي تحية خاصة إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس فيوتشر، وذلك قبل مباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وستقام مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وقامت جماهير الاهلي بتحية محمود جنش أثناء عملية الإحماء قبل مباراة السوبر المصري، فيما اتجه حارس فيوتشر للجماهير الحمراء من أجل رد التحية.

تشكيل الاهلي لمبارا ة مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

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ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

تشكيل فيوتشر لمباراة الاهلي

في حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، عبد الكبير الوادي، باباتوندي، محمد صادق

الهجوم: مروان محسن، أحمد عاطف.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما أطاح بنظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، فيما صعد فريق فيوتشر للمباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 14 – 13.