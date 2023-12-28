بسبب جنش.. عبد الحفيظ يثير الجدل ويحذر الأهلي من ركلات الترجيح أمام فيوتشر

وجه سيد عبد الحفيظ رسالة إلى لاعبي الاهلي قبل انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس في نهائي السوبر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد محمد بن زايد.

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وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية قبل انطلاق المباراة: “إذا اتجه اللقاء إلى ركلات الترجيج اطلب من لاعبي الاهلي عدم اللعب على الجانب الأيمن.. جنش عامل عليه حاجة”.

وتابع: “أتذكر عندما لعبنا مباراة كأس السوبر عام 2016، لعبنا جهة اليمين وجنش تألق وقتها”.

وكان المارد الأحمر قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، فيما تأهل فريق مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.