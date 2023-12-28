صدمة لـ الاهلي.. القلب يهدد إتمام صفقة المهاجم المنتظرة

يواجه النادي الاهلي أزمة تهدد إتمام صفقة المهاجم المنتظرة لتدعيم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

يسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه خاصة في مركز الهجوم بصفقات قوية في ظل عدم ظهور الفرنسي أنتوني موديست بالمستوى المطلوب.

وآشارت تقارير صحفية إلى رغبة النادي الاهلي في التعاقد مع الفلسطيني ذو الأوصول الدنماركية وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وقد يتراجع الاهلي عن ضم وسام بعد الكشف الطبي، حيث سبق وعانى اللاعب من بعض الأزمات الصحية.

غاب وسام أبو علي صفقة المارد الأحمر المنتظرة عن الملاعب لمدة موسمين تقريباً بسبب معاناته من أزمات في القلب، بحسب ما ذكره موقع “ترانسفير ماركت”.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.