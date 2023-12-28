خالد بيومي: أحمد القندوسي سيعود للأهلي بنسبة 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المحلل الرياضي خالد بيومي، إن الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا سوف يعود للأهلي بنسبة 100%.

وأضاف "بيومي"، في تصريحات لفضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الخميس، أن القندوسي لاعب رائع ولديه إمكانيات تؤهله للعب في أكثر من مركز داخل الملعب، سواء تحت رأس الحربة أو على الأطراف.

وأوضح أن القندوسي بعد رحيله من الأهلي على سبيل الإعارة إلى سيراميكا تطور مستواه الفني والبدني بشكل أفضل تحت قيادة أيمن الرمادي، لافتًا إلى أن الأهلي ينقصه لاعب مثل القندوسي، وقريبًا سوف يعود للقلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي أعلن إعارة أحمد القندوسي لصفوف سيراميكا لمدة موسم واحد، في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتوج فريق بيراميدز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 70، ثم تعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 78.