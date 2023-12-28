فانتازي... هل يجب بيع لاعبي نيوكاسل خلال الفترة المقبلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقوم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بتحليل إحصائيات نجوم فريق نيوكاسل يونايتد، من أجل معرفة هل يجب الإبقاء عليهم أم بيعهم قبل جدول مبارياتهم المصنف "صعب" وفقا للموقع الرسمي للدوري.

وتراجع مستوى فريق نيوكاسل يونايتد بشكل ملحوظ، قبل جدول مبارياتهم الصعب، حيث يلاقي كل من، ليفربول ومانشستر سيتي وأستون فيلا خلال الثلاث مواجهات المقبلة في الدوري.

وكيران تريبير (6.9 مليون جنيه إسترليني)، المدافع الأكثر ملكية في فانتازي، حقق ثلاث نقاط فقط لمالكية البالغين 42 في المائة في آخر خمس مباريات.

وزميله أنتوني جوردون (6.2 مليون جنيه إسترليني)، هو رابع أكثر لاعب خط وسط اختيارا في فانتازي بملكية 23 في المائة، لديه تمريرة حاسمة واحدة في آخر خمسة أسابيع من المباريات.

ونتيجة لتراجع المستوى وجدول المباريات الصعب، فإنهما اللاعبان الأكثر مبيعا للجولة العشرين، حيث تم بيع تريبير من قبل أكثر من 128 ألف مدرب فانتازي، وأنتوني جوردون من قبل 136 ألف مدرب.

ويواجه فريق إيدي هاو ثلاثا من الفرق الخمسة الأوائل بالدوري الإنجليزي خلال الأسابيع المقبلة، حيث يزورون ليفربول وأستون فيلا ويستضيفون مانشستر سيتي.

ولكن قبل إجراء أي انتقالات، لا يمكن لمدربي فانتازي النظر فقط إلى المستوى السيئ الذي يقدمه نيوكاسل وجدول المباريات الصعب، دون النظر إلى عوامل أخرى.

وتعتبر مغادرة محمد صلاح (13.3 مليون جنيه إسترليني) وسون هيونج مين (9.9 مليون جنيه إسترليني) في الأسبوع 21 من أجل المشاركة في البطولات الدولية، إلى جانب العودة المحتملة لإيرلينج هالاند (13.9 مليون جنيه إسترليني)، ذات أهمية كبيرة.

وسيكون لدى مدربي فانتازي اثنين أو ثلاثة انتقالات مجانية من الآن وحتى الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالنسبة لملايين المدربين في فانتازي، من المتوقع أن تتضمن هذه الانتقالات بيع صلاح وسون، وإعادة شراء هالاند، بشرط أن يكون لائقا.

ويجب أن تكون معالجة هذه المشكلات على رأس أولويات المدربين، وبالتالي لا توجد حاجة لاستخدام الإنتقالات المجانية من أجل بيع لاعبي نيوكاسل خلال أسبوعين الدوري المقبلين على الأقل.

ومن خلال تقييم إحصائيات جوردون وتريبير ، يمكن لمدربي فانتازي تحديد ما إذا كان سيضعون الثنائي على مقاعد البدلاء، أم في التشكيلة الأساسية.

ولم يفشل جوردون في المشاركة بالأهداف سوى مرة واحدة في 10 مباريات على أرضه، حيث سجل خمسة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، وعلى النقيض من ذلك، لديه هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة فقط خارج الأرض.

وجمع الجناح 75 في المائة من نقاطه على ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم، مع 23 نقطة فقط من أصل 92 نقطة جاءت في المباريات خارج أرضه.

وعلى الجانب الآخر، لا يوجد فرق تقريبا في الأداء الهجومي لتريبير في المباريات على أرضه وخارجها.

وفي هذه الأثناء، كان نيوكاسل أقل قوة في المباريات خارج أرضه، حيث حقق تريبير خمسا من أصل ست شباكه النظيفة في سانت جيمس بارك، ونقاطه ال55 في المباريات على أرضه تقريبا ضعف نقاطه الثلاثين خارج أرضه.

ما الذي يجب على مدربي فانتازي فعله؟

من المؤكد أن جلوس تريبير في المباراتين المقبلتين يبدو تكتيكا قابلا للتنفيذ، وفي حين أنه يجب على مالكي جوردون أن يتطلعوا إلى الاستفادة من مستواه الاستثنائي على أرضه من خلال إشراكه أساسيا ضد مانشستر سيتي.

وعلاوة على ذلك، سيتحسن جدول مباريات نيوكاسل بدءا من الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ملحوظ.

ويعد استخدام الانتقالات المجانية في بيع صلاح وسون وشراء هالاند أمرا في غاية الأهمية، مما يعني أنه يجب على مدربي فانتازي الإبقاء على لاعبي نيوكاسل خلال الفترة المقبلة.

وتكلفة جوردون المنخفضة البالغة 6.2 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط تجعله من الأصول ذات القيمة الممتازة، على الرغم من أن المباريات الثلاثة المقبلة للجناح ليست جيدة بشكل خاص، إلا أن جدول المباريات بعد ذلك يشير إلى أنه سيكون مفيدا على المدى الطويل.