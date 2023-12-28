باتشيكو: طموحنا كان الفوز بكأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن خسارة المباراة الأولى أمام مودرن فيوتشر كانت سيناريو سيء للاعبين نفسيا، لذلك كان لابد من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وأضاف "باتشيكو" في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المذاع على فضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الخميس، أن الإجهاد أثر بشدة على اللاعبين لذلك قام بإجراء تعديلات كثيرة في تشكيل وقوام الفريق، لافتًا إلى أن بيراميدز جاء لحصد كأس السوبر المصري من البداية، لكن للأسف هذا لم يحدث.

وأكد أنه اجتمع مع اللاعبين وطالبهم بالخروج من الحالة النفسية السيئة، وضرورة تحقيق فوز معنوي أمام سيراميكا، قبل بدء فترة التوقف الدولي الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه سوف يمنح اللاعبين راحة والعودة مجددا للتدريبات بشكل معنوي أفضل للاستعداد لمباريات الدوري الممتاز.

وأوضح أن سيراميكا فريق قوي ويلعب بشكل متميز وكان من الطبيعي أن يظهر أمامنا بشكل متميز في الشوط الثاني تحديدا، واستطاع تسجيل هدف في شباكنا، لكن بعد بعد عودة التركيز للاعبين أصبح الفريق أكثر تماسكا، ونجحنا في تسجيل التعادل والفوز في نهاية المباراة.

ووجه مدرب بيراميدز الشكر إلى أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي والإمارات على التنظيم المثالي لبطولة كأس السوبر المصري.

وحصد فريق بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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بيراميدز يحصد المركز الثالث في كأس السوبر المصري للأبطال