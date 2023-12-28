فانتازي... أفضل خطة للتعامل مع غياب صلاح وسون وإصابة هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقترح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي خطة من أجل التعامل مع رحيل محمد صلاح وسون هيونج مين وتحديث إصابة هالاند الذي يمكنه العودة في الجولة ال21 على أقرب تقدير.

ويجب على المدربين في فانتازي الدوري الإنجليزي الذين خططوا لبيع محمد صلاح (13.3 مليون جنيه إسترليني) أو سون (9.9 مليون جنيه إسترليني) قبل الجولة 20، الاحتفاظ بهم لمباراة أخرى بسبب إصابة قدم إيرلينج هالاند (13.9 مليون جنيه إسترليني).

ومن المقرر أن يشارك كل من صلاح وسون في البطولات الدولية الشهر المقبل ومن الممكن أن يغيبا عن الجولات 21-24، على حسب تقدم منتخباتهم في البطولات.

وكان العديد من مدربي فانتازي يتطلعون إلى بيع الثنائي من أجل إعادة هالاند للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي على أرضه مع شيفيلد يونايتد في الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، أكد بيب جوارديولا أنه من الصعب لحاق المهاجم النرويجي بمباراة شيفيلد يونايتد يوم السبت.

وهذا يجبر مدربي فانتازي الاحتفاظ بصلاح لاعب ليفربول وسون نجم توتنهام هوتسبير في مباراتيهما على أرضهما مع نيوكاسل يونايتد وبورنموث على التوالي.

ومن خلال الاحتفاظ بالانتقال المجاني للجولة 20، يمكن للمدربين إجراء انتقاليين بعد ذلك والتعامل مع بيع صلاح وسون وشراء إيرلينج هالاند في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.