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فانتازي.. جوارديولا يكشف موعد عودة هالاند وكيفن دي بروين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، آخر تحديثات إصابة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين.

وقال جوارديولا للموقع الرسمي للنادي: "هالاند يتدرب كثيرا ولكن بمفرده وليس مع الفريق، ولكنه يشعر بالتحسن، إنه ليس إجهادا أو كسرا، وسيعود حين يختفي الألم لديه، ونأمل أن يعود في يناير".

وتحدث المدرب أيضا عن كيفن دي بروين، الذي يقترب من العودة إلى الملاعب بعد إصابته في أوتار الركبة في الأسبوع الافتتاحية للموسم.

وأضاف: "كيفن قريب من العودة لكنه كان يعاني من الإرهاق، وعلينا أن نكون حذرين لأنه غاب لفترة طويلة، وإذا لم نتعامل مع الإصابة بشكل جيد، فسوف يتعرض لها مرة أخرى".

واختتم بيب : "الإصابة كانت خطيرة لكنه يتدرب معنا، دي بروين لاعب إيجابي جدا وسيعود قريبا، أود أن يشارك في المباراة المقبلة أو ضد هدرسفيلد، لكن المهم هو إبقاؤه لائقا لفترة طويلة، وليس لمباراة أو أخرى".

ويحتل السيتي المركز الرابع في بعد فوزه 3-1 على إيفرتون مساء أمس الأربعاء، ويتأخر بخمس نقاط عن المتصدر ، لكن لديه مباراة مؤجلة ضد شيفيلد يونايتد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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