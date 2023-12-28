سيد عبدالحفيظ: الأهلي متمرس في النهائيات لكن مواجهة فيوتشر صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بفريق الأهلي لكرة القدم، إن الأهلي متمرس في النهائيات، وشارك في العديد من النهائيات المحلية والأفريقية، لافتًا إلى أن هذه هي المشاركة الـ18 للأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، بعكس مودرن فيوتشر الذي يخوض النهائي الأول بالنسبة له.

وأضاف "عبد الحفيظ"، في تصريحاته عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الخميس، أن النهائيات لها حسابات معينة، وهي قدرة الفريق على استغلال كافة أجزاء المباراة، واللعب لآخر ثانية وعدم إهمال التفاصيل الصغيرة.

وأكد أن هذه المباراة أصعب ما يكون على الأهلي، وخاصة على المستوى النفسي لأن مارسيل كولر لم يفز على فيوتشر من قبل، لافتًا إلى أن فيوتشر يمتلك مدربا رائعا يجيد اللعب بشكل مميز داخل الملعب، ويلعب للمدى البعيد وهو الذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، والمذاعة على قنوات أبو ظبي الرياضية، وأون تايم سبورت.