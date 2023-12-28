شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مبدئي بين حلمي طولان وفاركو والتفاصيل المادية تحسم التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى فاركو بحثهم عن مدير فنى جديد يقود الفريق فى المرحلة القادمة، لمحاولة تصحيح الاوضاع الغير مرضية فى الفريق البرتقالي.

واتفق النادي مع حلمى طولان المدير الفنى الاسبق لعدد من الفرق المصرية على تولى منصب المدير الفنى لفريق فاركو هذا الموسم، لكن يبقي الاتفاق المادي هو الفيصل لحسم التعاقد.

وتلقي نادي فاركو عددا كبيرا من الترشيحات الى جانب حلمى طولان هناك عدد من المرشحين الاخرين لتولى تدريب الفريق في مقدمتهم حسام حسن وشوقي غريب، لكن يبدو حلمى طولان هو الاقرب.

يذكر أن خالد جلال المدير الفني السابق لـ فاركو تقدم باستقالته من قيادة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بسبب تراجع النتائج.

وجاءت استقالة خالد جلال من تدريب فاركو بعد نحو 24 ساعة من خسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبعد الخسارة أمام فريق الاتحاد السكندري تجمد رصيد فريق فاركو عند 5 نقاط في المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 10 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة، وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى الخسارة في 7 مباريات