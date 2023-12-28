شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: كثرة الضغوط وراء خسارة بيراميدز للبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه من الضروري أن يشكر أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي والإمارات على التنظيم المثالي لبطولة كأس السوبر المصري، مشددا على أن البطولة كانت مثالية في كل شيء ولابد من توجيه الشكر لمن اجتهدوا في الوصول لهذا الشكل.

شدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي على أن الإجهاد أثر بشدة على اللاعبين وهو ما جعله يجري تعديلات كثيرة في تشكيل الفريق، مشيرا إلى أن الفرق الأربعة قدموا مستويات قوية خلال البطولة، وللأسف لم يكن بيراميدز متوجا باللقب، والفريق لعب على البطولة من البداية.

أوضح أن فريقه يضم 28 لاعبا يثق فيهم جميعا وفي قدراتهم وفي ظل غيابات بسبب الإصابات كان قراره بالدفع بالعناصر التي لا تشارك كثيرا، وهو بالفعل يثق في الشباب الجدد والعناصر التي أضيفت لقائمة الفريق وكانت هناك بعض الصعوبات بسبب سرعة أداء اللقاء ولكن في النهاية يجب توجيه الشكر للاعبين على أدائهم وظهورهم بمستوى طيب للغاية ويثق فيهم جميعا ويعلم أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير.

شدد باتشيكو على أن سيراميكا فريق قوي ويلعب بشكل متميز في جميع مبارياته وكان من الطبيعي أن يظهر بشكل متميز في الشوط الثاني تحديدا، والدوري المصري أصبح يمتلك لاعبين وأندية على مستويات متميزة، وبيراميدز كان مسيطرا الشوط الأول بالكامل، وبعد استعادة التركيز أصبح الفريق أكثر تماسكا، ونجح في التركيز بقوة في النهاية وبفضل شخصية اللاعبين نجح في حسم الفوز لصالحه في النهاية.

أوضح المدير الفني أن الخسارة في اللقاء الأول بركلات الترجيح كان بمثابة سيناريو سيء للغاية نفسيا للاعبين ولجميع أفراد الفريق، وكانت هناك لحظات غير جيدة قبل لقاء سيراميكا وفي النهاية كان الفوز في اللقاء، ولابد من منح اللاعبين راحة لاستعادة لياقتهم البدنية والذهنية والظهور بمستوى أفضل في الفترة المقبلة.

أضاف بأنه اجتمع مع اللاعبين وطالبهم بالخروج من الحالة النفسية السيئة والتركيز في لقاء سيراميكا وضرورة ختام السوبر بفوز معنوي قبل التوقف الطويل للدوري المصري في المرحلة المقبلة، وسيعمل على منح اللاعبين راحة والعودة مجددا للتدريبات بشكل معنوي أفضل وجاهزية أكبر في ظل ارتباطات كثيرة فيما بعد لابد من التحضير لها جيدا.

أضاف أنه بعد عام واحد في بيراميدز، يعلم جيدا أن هناك الكثير من الضغوط على اللاعبين وبالتالي خسارة البطولات في مراحل الحسم، وسيعمل على إيجاد طريقة أفضل للتعامل نفسيا مع اللاعبين في المرحلة المقبلة.