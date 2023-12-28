شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلى بنهائى السوبر المصرى.. موديست وأفشة وطاهر والسولية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد كلا من خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد على دكة بدلاء الأهلي أمام مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل مودرن على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإملرات