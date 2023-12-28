شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "ثالث" السوبر المصري..بيراميدز يحصد الميدالية الخامسة..4 فضيات وبرونزية والان مع تفاصيل الخبر
وتعد برونزية السوبر المصرى هى البطولة الخامسة التي يحققها بيراميدز فى مشواره الكروي ، حيث سبق وحقق 4 ميداليات قبل مواجهة سيراميكا وهى كالتالى :
1- فضية كأس مصر أمام الزمالك
حقق بيراميدز فضية كأس مصر، بعد الهزيمة بثلاثية دون رد ، أمام الزمالك فى سبتمبر عام 2019
2- فضية الكونفدرالية
حقق بيراميدز اول لقب افريقى فى مشواره بعد التتويج بفضية كأس الكونفدرالية، بالخسارة أمام نهضة بركان بهدف دون رد ،بالمباراة التى جمعت الفريقين أكتوبر من عام 2020
3- فضية كأس مصر أمام الأهلى
حقق بيراميدز فضية كأس مصر بالخسارة امام الاهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أبريل من العام الجارى باستاد القاهرة
4- فضية السوبر المصرى
حقق فريق بيراميدز المركز الثانى وفضية كأس السوبر بعد الخسارة بهدف أمام الاهلى فى مايو الماضى ، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي
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