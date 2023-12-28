شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "ثالث" السوبر المصري..بيراميدز يحصد الميدالية الخامسة..4 فضيات وبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح مساء اليوم ،الخميس، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري ،وتحقيق برونزية البطولة.

وتعد برونزية السوبر المصرى هى البطولة الخامسة التي يحققها بيراميدز فى مشواره الكروي ، حيث سبق وحقق 4 ميداليات قبل مواجهة سيراميكا وهى كالتالى :

1- فضية كأس مصر أمام الزمالك

حقق بيراميدز فضية كأس مصر، بعد الهزيمة بثلاثية دون رد ، أمام الزمالك فى سبتمبر عام 2019

2- فضية الكونفدرالية

حقق بيراميدز اول لقب افريقى فى مشواره بعد التتويج بفضية كأس الكونفدرالية، بالخسارة أمام نهضة بركان بهدف دون رد ،بالمباراة التى جمعت الفريقين أكتوبر من عام 2020

3- فضية كأس مصر أمام الأهلى

حقق بيراميدز فضية كأس مصر بالخسارة امام الاهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أبريل من العام الجارى باستاد القاهرة

4- فضية السوبر المصرى

حقق فريق بيراميدز المركز الثانى وفضية كأس السوبر بعد الخسارة بهدف أمام الاهلى فى مايو الماضى ، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي