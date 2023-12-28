شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف أمام موردن فيوتشر فى نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر المقامة حالياً في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاء بداية المباراة حماسية من الفريقيين وهدد فيوتشر مرمى الأهلي مُبكراً وأرسل مروان محسن تمريرة طولية في اتجاة عبد الكبير الوادي خلف المدافعين وسدد الأخير الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب بسنتيمرات في الدقيقة التاسعة.

جاء الرد سريعاً من الأهلي بهدف عن طريق كهربا في الدقيقة 13 من ركنية علي معلول.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويتواجد كلاً من ، خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد على دكة بدلاء الأهلي أمام مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

فيما جاء تشكيل مودرن على النحو التالي: محمود جنش ، جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي، غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي واحمد عاطف.

ويُدير المباراة ، محمد عادل، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا ، ويدير غرفة تقنية الفيديو في هذه المباراة الحكم محمود عاشور، ويعاونه يوسف البساطي، وسيتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرى فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسبانى، هى أندية، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بطموح الفوز والتتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى سبتمبر الماضى ثم الخروج من الدورى الأفريقى ثم الاكتفاء ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويأمل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تحقيق لقب السوبر ليكون نهاية جيدة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار فى يناير المقبل.

ورغم الغيابات المؤثرة فى الأهلى ويأتى فى مقدمتها، الحارس المُخضرم محمد الشناوى وياسر إبراهيم للإصابة، إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية فى تخطى عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصرى الثالث فى مشواره مع الأهلى.