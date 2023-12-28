كأس أمم أفريقيا: 11 لاعباً من إنجاز مونديال قطر خارج تشكيلة المغرب للنهائيات

الرياص - اسماء السيد - الرباط: كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الخميس عن تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.

وغاب عن التشكيلة بالمجمل 11 لاعباً ممن ساهموا بقيادة المغرب في نهاية 2022 كي يكون أول بلد عربي وأفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، وهم، الى جانب حمد الله، رضا التكناوتي، جواد يميق، بدر بانون، أشرف داري، عبد الحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، عبد الرزاق حمد الله، زكرياء بوخلال، وليد اشديرة، وأنس زرووي.

ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، فيما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال.

وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي الى اللائحة النهائية رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلاً "استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمراً ضرورياً، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخراً إلى ميونيخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي".

وتابع "سنحاول تجهيزه في الأيام المقبلة، سواء حضر في المباراة الثانية أو الثالثة، سيكون مفيداً بالنسبة لنا، وسنستفيد منه ان شاء الله اذا تأهلنا الى الدور الثاني".

وشدد على أن لا مكان للعاطفة في خياراته "بدليل أن 11 لاعباً شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا"، كاشفاً أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من كانون الثاني/يناير أمام أبواب موصدة.

وعن امكانية فك النحس الذي يلازم منتخب بلاده في معانقة المجد القاري منذ عام 1976 قال الركراكي "كلما اقتربت البطولة الافريقية، كلما ابتعدنا عن التاريخ الذي احرزنا فيه الكأس للمرة الاخيرة، لكن هذا الامر ليس سببا لنضع الضغوط على انفسنا".

وتابع "الاهم ان نكون في حالة نفسية جيدة، يتعين علينا خوض غمار البطولة بثقة عالية لكي نتخطى هذا النحس".

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة حيث يبدأ مشواره في 17 كانون الثاني/يناير ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا في 21 و24 منه.

وهنا التشكيلة:

للمرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي)

للدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، رومان سايس (الشباب السعودي)، يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري)

للوسط: سليم املاح (فالنسيا الإسباني)، أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي)، أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، عز الدين اوناحي وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (غنك البلجيكي)،-إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي)

للهجوم: حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، طارق تيسودالي (خنت البلجيكي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (الريان القطري)