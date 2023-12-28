بيراميدز ثالث السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا بركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق بيراميدز المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري.

سجل أحمد القندوسي لاعب سيراميكا هدف التقدم لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 70 من عمر المباراة ، بعد استغلال عرضية من الجبهة اليسرى وسددها بيمناه على أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

فيما أحرز مصطفى فتحي لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه في مرمى سيراميكا في الدقيقة 78 من عمر المباراة ، حيث لمح فتحي تقدم محمد بسام عن مرماه ووضع الكرة من فوقه مسجلا هدفا رائعا، قبل أن يستمر التعادل الإيجابي حتى نهاية الوقت الأصلي ويحتكم الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم صاحب المركز الثالث.