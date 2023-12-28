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شوبير أساسيا.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة فيوتشر في نهائي السوبر

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل مودرن على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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