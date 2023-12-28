الامارات | النصر السعودي يعاقب لاعبيه بخصومات من رواتبهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت إدارة نادي النصر السعودي عدداً من لاعبي الفريق بالخصم من رواتبهم لأسباب انضباطية، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وقالت الصحيفة إن المدرب البرتغالي لويس كاسترو فرض غرامات مالية على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة إذ تكرر تأخرهم عن التمارين بشكل أزعج الجهاز الفني.

وأوضحت الصحيفة أن مبلغ الخصومات على كل اللاعبين بلغ نحو 100 ألف دولار وشمل لاعبين محليين وأجانب.

وأضافت بأن القائمة لم تشمل قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يسجل دقيقة تأخير عن التدريبات.