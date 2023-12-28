الامارات | استبعاد 11 لاعباً من منتخب المغرب رابع كأس العالم "قطر 2022"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عن قائمته لكأس إفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير 2024 حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين.

وغاب عن القائمة بالمجمل 11 لاعبا ممن ساهموا بقيادة المغرب في نهاية 2022 كي يكون أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وهم، إلى جانب حمد الله، رضا التكناوتي، جواد يميق، بدر بانون، أشرف داري، عبد الحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، زكريا بوخلال، وليد اشديرة، وأنس زروري.

ويعود غياب النجوم الـ11 عن قائمة المغرب المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بسبب تراجع أدائهم، فيما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بوخلال وصابيري.

وتحدث الركراكي عن استدعاء لاعب بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي الى اللائحة النهائية رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلا "استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمرا ضروريا، طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخرا إلى ميونيخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي".

وتابع "سنحاول تجهيزه في الأيام المقبلة، سواء حضر في المباراة الثانية أو الثالثة، سيكون مفيدا بالنسبة لنا، وسنستفيد منه إن شاء الله إذا تأهلنا إلى الدور الثاني".

وشدد المدرب المغربي على أن لا مكان للعاطفة في خياراته "بدليل أن 11 لاعبا شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا"، كاشفا أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات وستكون على أرضه ضد نظيره الغامبي في السابع من يناير أمام أبواب موصدة.

ووقع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا في المجموعة السادسة حيث يبدأ مشواره في 17 يناير ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا في 21 و24 من نفس الشهر.

قائمة المنتخب المغربي

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- المهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي- محمد الشيبي- يحيي عطية الله- نصير مزراوي- نايف أكرد- رومان سايس- يونس عبد الحميد- شادي رياض- عبد الكبير عبقار.

الوسط: سفيان أمرابط- أسامة العزوزي- أمير ريشاريسون- أمين حارث- بلال الخنوس- سليم أملاح- عز الدين أوناحي- إسماعيل الصيباري.

الهجوم: حكيم زياش- أمين عدلي- سفيان بوفال- عبد الصمد الزلزولي- يوسف النصيري- أيوب الكعبي- طارق تسيودالي.