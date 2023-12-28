الامارات | مهاجم مصري يهدر أسهل فرصة في تاريخ كرة القدم (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان فرصة غريبة لم يكن إهدارها خلال مباراة تحديد المركز الثالث بمسابقة كأس السوبر المصري التي تستضيفها أبوظبي، ليحرم سيراميكا من الفوز بعدما انتت المواجهةو بفوز بيراميدز بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) .

وانفرد ريان بمرمى بيراميدز مستفيداً من خطأ خروج الحارس أحمد ميهوب وزميله المدافع أسامة جلال ليجد نفسه أمام المرمى الخالي تماماً من الحارس لكنه سدد بغرابة شديدة في القائم وسط حالة ذهول من المراقبين.

وربما تكون فرصة ريان بين الأغرب في تاريخ كرة القدم لندرة حدوثها في الملاعب العالمية!!.