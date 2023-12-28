كهربا يسجل الهدف الأول في شباك مودرن فيوتشر بالسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الاهلى بالهدف الأول أمام نظيره مودرن فيوتشر في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب محمد بن زايد بنهائي السوبر المصري.

وأحرز هدف التقدم لفريق الأهلي محمود كهربا فى الدقيقة 13 من بداية المباراة عن طريق ركنية من الجانب الأيمن ليقابلها برأسية معلننا تقدم الاحمر.

وصف الهدف..

علي معلول أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها كهربا برأسية بعد خروج خاطيء من جنش لتمر الكرة داخل الشباك

تمكن فريق فيوتشر من تجاوز عقبة بيراميدز في ركلات الترجيح بعد أن سدد كلا الفريقين 17 ركلة ترجيحية، ونجح فريق الأهلي في الفوز بفضل تألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.

ويفتقد الأهلي لقائده حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر ابراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.