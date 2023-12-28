بمشاركة طارق حامد..ضمك يتعرض للهزيمة أمام الرياض فى الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - لقي فريق ضمك الهزيمة على يد نظيره الرياض بنتيجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ19، من منافسات الدوري السعودي.

وتواجد طارق حامد المصري المحترف ضمن صفوف فريق ضمك في التشميلة الأساسية تواجد أمام الرياض في دوري روشن السعودي.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الـ18 كالتالي:

الخليج (3) - (0) الفيحاء

ضمك (3) - (0) الطائي

الهلال (7) - (0) أبها

الأخدود (1) - (0) الشباب

الحزم (0) - (4) أهلي جدة

النصر (3) - (1) الاتفاق

التعاون (1) - (3) الفتح

الاتحاد (1) - (3) الرائد

الوحدة (3) - (1) الرياض