حسين الشحات يُضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أضاف فريق الكرة بالنادي الاهلى الهدف الثاني أمام نظيره مودرن فيوتشر في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب محمد بن زايد بنهائي السوبر المصري.

وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول من المباراة لتصبح النتيجة هدفين دون رد.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيوتشر في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي أمام الأهلي بكأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن