الاهلي يتقدم بثنائية على فيوتشر في الشوط الأول ويقترب من حسم السوبر

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على نظيره مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وسجل محمود كهربا الهدف الأول لفريق الاهلي بصاروخية رأسية من ركنية لـ علي معلول، والتي سجلها بنجاح في شباك محمود جنش حارس مرمى فيوتشر في الدقيقة الـ 13.

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وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني لفريق الاهلي في الدقيقة 34، من عمر المباراة.

تشكيل الاهلي لمبارا ة مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

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تشكيل فيوتشر لمباراة الاهلي

في حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، عبد الكبير الوادي، باباتوندي، محمد صادق

الهجوم: مروان محسن، أحمد عاطف.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما أطاح بنظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، فيما صعد فريق فيوتشر للمباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 14 – 13.