حسين الشحات يدعم فلسطين بطريقة خاصة بعد هدفه في مباراة الاهلي وفيوتشر.. صورة

حرص حسين الشحات نجم النادي الاهلي، على دعم فلسطين بطريقة مثيرة، بعد هدفه في شباك فيوتشر، في مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ويستضيف استاد محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، مباراة الاهلي ضد فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، في نسختها الجارية حاليًا.

وتقدم الاهلي في المباراة عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الـ 13، بعدما سدد صاروخية في شباك جنش حارس مرمى فيوتشر.

وفي الدقيقة الـ 34، عزز حسين الشحات من تقدم الاهلي، بعدما سجل الثاني في شباك جنش، بعد تمريرة رائعة من كهربا.

واحتفل الشحات بعد ذلك بعدما قبل “حظاظة يد” تحمل علم فلسطين.

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ويسعى الاهلي لحصد اللقب للمرة الـ 14 في تاريخه، والأولى من البطولة بنظامها الجديد، والذي أقيم بمشاركة 4 أندية على رأسهم حامل اللقب.

بينما يخوض فيوتشر المباراة لاول مرة في تاريخه، بعدما حقق المفاجأة وأطاح بنظيره بيراميدز من البطولة.