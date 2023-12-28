مذيع أون يثير سخرية جماهير الاهلي بسبب جوارب إمام عاشور

تسبب محمد الشاذلي معلق مباراة الاهلي وفيوتشر، في إثارة الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، بسبب تعليقه الساخر على جوارب إمام عاشور.

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فيوتشر حاليًا، في المواجهة التي يستضيفها ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، لحسم لقب كأس السوبر المحلي.

وظهر إمام عاشور وهو يرتدي جوارب تبدو ممزقة، لتلفت نظر معلق المباراة عبر قناة أون تايم، ليعلق بأن اللاعبين هما تسببوا في تمزيقها.

وأثار ذلك سخرية وجدل موسع على منصات التواصل الاجتماعي بين جماهير الاهلي، حيث كتب أحد المشجعين:” دلوقتي هحكيلكم حكاية “الشراب المقطوع” .. بتاع إمام عاشور”.

وكتب آخر:” خلاص ياشباب نسيب الماتش ونركز علي شراب امام عاشور “.

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وحسم الاهلي الشوط الأول لصالحه في نهائي كأس السوبر المصري، ليقترب من التتويج بلقب البطولة للمرة الـ 14 في تاريخه.

وأنهى الاهلي الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدفين دون رد، عن طريق محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات في الدقيقتين 13 و 34 على الترتيب.