شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: سأكون فخوراً حال انضمامى لقائمة المنتخب النهائية فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز إنه سوف يشعر بشرف كبير إذا تم اختياره في قائمة المنتخب الوطنى النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2023، موضحاً أنه كان فخوراَ بتمثيل الفراعنة في الفترات السابقة.

أكد نجم فريق بيراميدز خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يعلم مصيره من الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى النهائية التي سيتم الإعلان عنها بعد غداً السبت،موضحاً أنه لا يستطيع التأخر عن تلبية نداء منتخب بلاده مهما كان الأمر.

وضم روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، عبد الله السعيد في القائمة الأولية للفراعنة التي ضمت 55 لاعباً من بينها عبد الله السعيد الذي سبق وأعلن الإعتزال الدولي.

من جانبه انتقد الإعلامي أحمد شوبير، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا بعد تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، المقرر اختيار القائمة النهائية منها للمشاركة في منافسات بطولة أمم أفريقيا المحدد لها يناير المقبل في كوت ديفوار.

وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت أف أم": «فيتوريا قال من قبل إنه لا يضم أي لاعب لا يشارك في المباريات، وفي النهاية يناقض نفسه بضم فتوح وصبحي، رغم عدم مشاركتهما مع نادي الزمالك".

وأضاف شوبير: "فتوح وصبحي مش جاهزين من الناحية البدنية، بسبب الغياب عن المباريات فترة طويلة، ونفس الأمر بالنسبة إلى محمود حمدي حمدي الونش مدافع الزمالك العائد من الإصابة بالرباط الصليبي ولم يشارك في أي مباراة مع فريقه، وأيضاً أحمد الشناوي حارس بيراميدز مصاب وتم ضمه، وهي أمور غريبة للغاية".

وواصل شوبير : "ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الي قائمة المنتخب يعتبر قرار غريب من فيتوريا رغم اعلان اللاعب اعتزاله اللعب دولياً"