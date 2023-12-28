شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتدرب تحت الأمطار استعداداً للإسماعيلي فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المصري، تدريباته بمعسكر القاهرة تحت الأمطار، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي في الدوري، وركز علي ماهر مدرب الفريق على التدريبات البدنية، كما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة.

وصرف مجلس إدارة المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات الأربعاء الماضي، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر للاعبيه، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويستعد المصري لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.