محمد حماقى يُشعل مدرجات محمد بن زايد فى السوبر بين الأهلي ومودرن فيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر المقامة حالياً في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.