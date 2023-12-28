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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يُشعل مدرجات محمد بن زايد فى السوبر بين الأهلي ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشعل المطرب محمد حماقي مدرجات ستاد محمد بن زايد قبل انطلاق السوبر المصري بين الاهلي وفيوتشر المقام بابو ظبي الاماراتية.
وكان حماقى قد قام بالترويج للحفل خلال حسابه على "إنستجرام"، و نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: "ميعادنا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر هكون معاكم في حفل ختام كأس السوبر المصري".
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر المقامة حالياً في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.
ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.
فيما جاء تشكيل مودرن على النحو التالي: محمود جنش ، جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي، غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي واحمد عاطف.
محمد حماقى
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