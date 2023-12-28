شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: شخصية أحمد ريان قوية وفرصته الضائعة تحدث مع كبار نجوم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا على الفرصة التي أضاعها أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق،بعد تسديده للكرة في العارضة ومرمى بيراميدز "خالياً" ، مؤكداً أن هذا الأمر يحدث مع نجوم العالم مشيراً إلى أنه ليس غاضباً من اللاعب.

أوضح الرمادى خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى أن أحمد ياسر ريان صاحب شخصية قوية وساهم في فوز سيراميكا في العديد من المباريات مؤكداً أن قلبه مع اللاعب بسبب الانتقادات التي تعرض لها بسبب إهدار هذه الفرصة.

أشار المدير الفني لفريق سيراميكا إلى أن أحمد ياسر ريان أضاع هدفين واضحين من انفراد في بداية المباراة وتلك الكرة الغريبة، وما أسعده أنه يمتلك شخصية قوية، بل وطالب بتسديد ركلة الجزاء الأولي.

أكد الرمادى أن فريق سيراميكا أضاع مجموعة من الفرص وكأن هناك ستارًا عن مرمى بيراميدز، لافتاً إلى أه لم يشاهد في حياته مباراة يتم إضاعة هذا الكم الهائل من الفرص فيها مؤكداً أن البطولة أظهرت بعض النقاط الإيجابية الكبيرة وأيضًا السلبية.

وواصل:" مباراة بيراميدز شهدت مبالغة في إضاعة الأهداف، وليس بسبب رعونة أو ضعف شخصية أو مهارة بل هي أقدار بنسبة 100%، وكنا نتمنى خوض النهائي ولكن لم يحدث ذلك ونحتاج لمزيد من العمل لكي نصل لمستوى أفضل، والجميع شاهد مباراة اليوم وما قدمناه".

وأكمل: "أنا فخور بفريقي، قدمنا مباراة جيدة وأشرك بيراميدز الأساسيين في الشوط الثاني وكان التفوق واضح لنا، ولكن تسجيل هدف من أول فرصة محققة على مرمى فريقنا هو ما أحزنني، وسنعمل على إصلاح السلبيات في الفترة المقبلة".

وحقق فريق بيراميدز المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.