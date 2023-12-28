شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..فرص ضائعة من الأهلي بعد التقدم بثنائية وفيوتشر يبحث عن أول أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر المقامة حالياً في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

الشوط الأول

جاء بداية المباراة حماسية من الفريقيين وهدد فيوتشر مرمى الأهلي مُبكراً وأرسل مروان محسن تمريرة طولية في اتجاة عبد الكبير الوادي خلف المدافعين وسدد الأخير الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب بسنتيمرات في الدقيقة التاسعة.

جاء الرد سريعاً من الأهلي بهدف عن طريق كهربا في الدقيقة 13 من ركنية علي معلول.

بعد الهدف حاول فيوتشر العودة للمباراة وشكّل أكثر من كرة خطرة على مرمى مصطفى الشناوي ،وسنحت أكثر من فرصة لأحمد عاطف والوادي لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.

أوحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34 حيث تبادل الكرة مع كهربا ومرر الأخير للأول ليُسجل كهربا الهدف الثاني للأهلي.

بعد الهدف ، سجل عبد الكريم الوادي لاعب مودرن فيوتشر هدفاً قبل أن يعود لاعبي الأهلي للملعب ليُقرر محمد عادل حكم المباراة إلغاء الهدف.

ضغط مودرن فيوتشر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثاً عن تعديل النتيجة مع محاولات هجومية من الأهلي ونال محمد صادق بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات ويستمر الضغط من مودرن فيوتشر مع تماسك أهلاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بشكل حماسي من الفريقين وضغط الأهلي بحثاً عنى هدف ثالث كما بحث فيوتشر عن الهدف الأول وأهدر بيرسي تاو والشحات فرصتين لتسجيل هدف ثالث للأهلي.

وتعرض حسين الشحات للإصابة في الدقيقة 60 وتلقي العلاج وأستكمل المشاركة في المباراة ، وأهدر معلول فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي.

وأنطلق امام عاشور بهجمة خطرة للأهلي لكن دفاع مودرن فيوتشر تدخل وأنقذ الموقف ، وفي الدقيقة 64 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات.

وبمرور الوقت تسابق لاعبي الأهلي في إهدار الفرص مع هجمات مرتدة لفريق مودرن فيوتشر ، وتعرض امام عاشور لإصابة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل مودرن على النحو التالي: محمود جنش ، جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، علي الفيل ، باسم علي، غنام محمد، بيلو، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي واحمد عاطف.

ويُدير المباراة ، محمد عادل، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا ، ويدير غرفة تقنية الفيديو في هذه المباراة الحكم محمود عاشور، ويعاونه يوسف البساطي، وسيتواجد أحمد توفيق طلب كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرى فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسبانى، هى أندية، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بطموح الفوز والتتويج بأول بطولة هذا الموسم بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى سبتمبر الماضى ثم الخروج من الدورى الأفريقى ثم الاكتفاء ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويأمل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تحقيق لقب السوبر ليكون نهاية جيدة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار فى يناير المقبل.

ورغم الغيابات المؤثرة فى الأهلى ويأتى فى مقدمتها، الحارس المُخضرم محمد الشناوى وياسر إبراهيم للإصابة، إلا أن مارسيل كولر لديه رغبة قوية فى تخطى عقب مودرن فيوتشر العنيد الليلة من أجل التتويج بلقب السوبر المصرى الثالث فى مشواره مع الأهلى.