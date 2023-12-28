شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بيراميدز ..السماوي يبحث عن بديل باتشيكو قبل إعلان قرار الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولي نادي بيراميدز ، في الوقت الحالي البحث عن مدير فني سوبر يتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال المرحلة المقلبة، بعدما استقرت الإدارة على توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو بسبب سوء أداء الفريق خلال مواجهة سيراميكا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة السوبر المقامة بدولة الإمارات، والتي حسمها الفريق السماوي بركلات الترجيح.

ويرغب بيراميدز في التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد يتولي المهمة خلفًا لباتشيكو، حيث يرغب مسئولي النادي عدم ترك المنصب شاغرًا وان يتم الإعلان عن إقالة باتشيكو وفي نفس التوقيت يكون قد تم التوصل لاتفاق مع بديله.

وحقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح مساء اليوم ،الخميس، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري ،وتحقيق برونزية البطولة.

وتعد برونزية السوبر المصرى هى البطولة الخامسة التي يحققها بيراميدز فى مشواره الكروي ، حيث سبق وحقق 4 ميداليات قبل مواجهة سيراميكا وهى كالتالى :

1- فضية كأس مصر أمام الزمالك

حقق بيراميدز فضية كأس مصر، بعد الهزيمة بثلاثية دون رد ، أمام الزمالك فى سبتمبر عام 2019

2- فضية الكونفدرالية

حقق بيراميدز اول لقب افريقى فى مشواره بعد التتويج بفضية كأس الكونفدرالية، بالخسارة أمام نهضة بركان بهدف دون رد ،بالمباراة التى جمعت الفريقين أكتوبر من عام 2020

3- فضية كأس مصر أمام الأهلى

حقق بيراميدز فضية كأس مصر بالخسارة امام الاهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أبريل من العام الجارى باستاد القاهرة

4- فضية السوبر المصرى

حقق فريق بيراميدز المركز الثانى وفضية كأس السوبر بعد الخسارة بهدف أمام الاهلى فى مايو الماضى ، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.