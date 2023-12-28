كأس أمم أفريقيا: تشكيلة الكاميرون تتضمن اسم أونانا وتخلو من تشوبو موتينغ

الرياص - اسماء السيد - ياوندي: تضمنت تشكيلة منتخب الكاميرون التي اختارها مدربه ريغوبير سونغ الخميس اسم حارس مرمى مانشستر يونايتد الانكليزي أندري أونانا لكنها خلت من مهاجم بايرن ميونيخ الالماني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ وذلك للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها ساحل العاج اعتبارا من 13 كانون الثاني/يناير المقبل.

وعلق سونغ على استبعاد تشوبو موتينغ بقوله "انه لاعب هام، الجميع يعرف ذلك، لكن يتعين القيام بخيارات".

وستكون مهمة تسجيل الاهداف ملقاة بالتالي على مهاجم أبها السعودي كارل توكو-ايكامبي والمخضرم فانسان ابو بكر مهاجم بشيكتاش التركي.

اما بالنسبة الى اونانا فكان قد أغلق الباب بوجه منتخب بلاده نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 اثر نهاية مونديال قطر بعد خلاف مع سونغ. لكن حارس "الشياطين الحمر" الذي تعرّض لانتقادات هذا الموسم والبالغ 27 عاماً ارتدى قفازات الأسد الذي لا يروّض مرة أخرى في أيلول/سبتمبر.

وهنا التشكيلة الرسمية:

لحراسة المرمى: اندري اونانا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، ديفيس ايباسي (أبها السعودي)، سيمون نغاباندوينمبو (مرسيليا الفرنسي)، فابريس اوندوا (نيس الفرنسي)

للدفاع: جان شارل كاستيليتو (الرائد السعودي) هارولد موكودي (ايك اثينا اليوناني)، أومار غونزاليز (الرائد السعودي)، دارلين يونغوا (لوريان الفرنسي)، نوهو تولو (سياتل سوندرز الاميركي)، كريستوفر ووه (رين الفرنسي)، انزو تشاتو (مونبلييه الفرنسي)، جونيور تشامادو (ستوك سيتي الانكليزي)، مالكولم بوكيلي (بوردو الفرنسي).

للوسط: ايفان نيو (ليغانيس الاسباني)، أوليفييه كيمن (قيصري سبور التركي)، اوليفييه نتشام (سمسون سبور التركي)، أندري فرانك زامبا أنغيسا (نابولي الايطالي)، ويليفريد ناثان دوالا (فيكتوريا يونايتد)، بنجامان ايليوت (ريدينغ الانكليزي)

للهجوم: كارل توكو-ايكامبي (ابها السعودي)، جورج كيفن نكودو (ضمك السعودي)، فانسان ابو بكر (بشيكتاش التركي)، فارس بيمي مومبانيا (بودو غليمت النروجي)، فرانسوا ريجيس موغبي (مرسيليا الفرنسي)، فرانك ماغري (تولوز الفرنسي)، ليونيل اتيبا (دينامو دو دوالا)، كلينتون نجيي (سيفاسبور التركي)