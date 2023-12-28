الأهلي يتقدم على فيوتشر بهدفين في شوط أول ممتع

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر المقامة حالياً في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

سجل كهربا هدف الأهلي الأول برأسية في الدقيقة 13 من ركنية علي معلول.

أحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي، بعد توغل داخل المنطقة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.