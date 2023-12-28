الامارات | «سوبر سادس» يغازل شباب الأهلي و«كوزمين الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد آل مكتوم في دبي مسرحاً لمباراة السوبر التي ستجمع شباب الأهلي والشارقة عند الساعة 19:45 بصافرة محلية للحكم الدولي سلطان المرزوقي، يساعده سعيد المرزوقي ومحمد غليطة، ونواف الزيودي حكماً رابعاً.

وسيكون نهائي السوبر، هو الثالث الذي يجمع الفريقين، بعدما التقيا لموسمين على التوالي، حيث فاز الشارقة باللقب في 2019-2020، بركلات الترجيح، قبل أن يعود شباب الأهلي ويحقق اللقب على حساب «الملك» في الموسم التالي بالفوز بهدف دون مقابل.

ويسعى شباب الأهلي إلى تعزيز صدارته كأكثر الأندية حصداً للقب السوبر بخمسة ألقاب تحققت في مواسم، 2008- 2009، 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017، 2020-2021، فيما يملك الشارقة لقبين حصدهما في موسمي 2019-2020، و2022-2023.

وحجز شباب الأهلي مقعده في كأس السوبر عن جدارة، بعدما توج بلقب الدوري الموسم الماضي برصيد 57 نقطة، بعد ماراثون طويل على مــدار الدورين الأول والثاني، بينما تمكن الشارقة من الظفر بكأس رئيس الدولة، بتغلبه على العين بعد ماراثون في ضربات الترجيح 13-12، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وينفرد مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، بكونه أكثر المدربين حصداً للقب السوبر بخمسة ألقاب، إذ أحرز اللقب الأول مع العين موسم 2012-2013، وتُوج مع شباب الأهلي بثلاثة ألقاب في مواسم 2013-2014 و2014-2015، 2016-2017، في حين رفع الكأس الخامسة مع «الملك» الموسم الماضي بالفوز على العين بهدف نظيف.

وحرمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاعب شباب الأهلي وليد عباس من الانفراد بصدارة أكثر اللاعبين مشاركة في نهائي السوبر، بعد إيقافه مباراة واحدة على خلفية طرده في مباراة الوصل الأخيرة.

وتقاسم ستة لاعبين الصدارة في كأس السوبر بواقع ست مرات لكل من وليد عباس وماجد ناصر وعبدالعزيز هيكل «شباب الأهلي»، ومهند العنزي وخالد عيسى «العين»، وإبراهيما دياكيه «العين والجزيرة».

وستكون مواجهة شباب الأهلي والشارقة مفتوحة لحسم اللقب خلال الـ90 دقيقة، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بأي نتيجة، سيلجأ الفريقان لركلات الترجيحي.

وانتهت خمس مباريات لمسابقة السوبر بركلات الترجيح، بعد أن خاصمت ثلاثة لقاءات الشباك، وانتهت بالتعادل السلبي فيما انتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي 2-2 و3-3.

وشهدت النسخ الـ15 السابقة من مباراة السوبر تسجيل 35 هدفاً، بينها هدف بنيران صديقة سجله محمد فوزي لاعب الجزيرة في مرمى فريقه، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب الأهلي عام 2016.

30 كاميرا تنقل المباراة بأحدث التقنيات العالمية

خصصت رابطة دوري المحترفين 30 كاميرا لنقل مباراة بأحدث التقنيات العالمية، التي تستخدم للمرة الأولى في النقل التلفزيوني بالشرق الأوسط.

وسيتعرف المشاهدون من خلال تلك الكاميرات إلى أبرز الإحصاءات والمعلومات الدقيقة أثناء المباراة للرصد بتقنية الواقع المعزز باستخدام الكاميرا العنكبوتية، والرصد الحراري للاعبين، وإحصاءات الأهداف، كما سيتم خلال المباراة استخدام «بودي كام»، وطائرات بدون طيار (درون).

الأكثر تسجيلاً في السوبر

العين 9 أهداف

شباب الأهلي 8أهداف

الوحدة 8 أهداف

الجزيرة 4أهداف

الإمارات 3 أهداف

النصر 2

الشارقة 1

أسرع أهداف السوبر

1- إيمينيكي «العين» الدقيقة 2:53 موسم 2015

2- إسماعيل مطر «الوحدة» الدقيقة 3:53 موسم 2019

3- مراد باتنا «الإمارات» الدقيقة 6:23 موسم 2019

سجل الأبطال

شباب الأهلي 5 ألقاب

العين 3

الوحدة 3

الشارقة 2

الإمارات 1

الجزيرة 1