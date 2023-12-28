محمد محمود يدرك التعادل لـ فيوتشر أمام الأهلي في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل محمد محمود لاعب فريق مودرن فيوتشر لفريقه أمام الأهلي في المباراة التى تجمع الفريقن حاليًا ببطولة كأس السوبر المصري.

وسجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

وتأهل الفريق الأحمر إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير على سيراميكا كليوباترا بهدف ذاتي من قِبَل المدافع جاستس آرثر في الدقيقة الأخيرة.

من ناحية أخرى، تمكن فريق فيوتشر من تجاوز عقبة بيراميدز في ركلات الترجيح بعد أن سدد كلا الفريقين 17 ركلة ترجيحية، ونجح فريق الأهلي في الفوز بفضل تألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".