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السوبر المصري.. الأهلي ومودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحتكم فريق الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي بعد انتهاء الوقت الاصلى من أحداث المباراة بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلي..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".
خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.
خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.
خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن

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