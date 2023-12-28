السوبر المصري.. الأهلي ومودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي

ياسر رشاد - القاهرة - يحتكم فريق الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي بعد انتهاء الوقت الاصلى من أحداث المباراة بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن