السوبر المصري.. الأهلي ومودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي

ياسر رشاد - القاهرة - يحتكم فريق الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر الى الوقت الاضافي بعد انتهاء الوقت الاصلى من أحداث المباراة بهدفين لكل فريق.
تشكيل الأهلي..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو
تشكيل مودرن فيوتشر..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".
خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.
خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.
خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن