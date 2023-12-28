الأهلي يحسم السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تمكن محمود كهربا من تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي فى الدقيقة 13، وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34 واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77، فيما سجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

ونجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي ثم بعد دقيقتين أضاف كريم فؤاد الهداف الرابع.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن