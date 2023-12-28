عمر السعيد يسجل الهدف الأول لمودرن فيوتشر في مرمى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - السوبر المصري

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 08:45 م 12/28/2023 8:45:15 PM

قلص مودرن فيوتشر الفارق بتسجيله الهدف الأول أمام الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب محمد بن زايد فى الامارات لبطولة كأس السوبر المصري.

واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وترشح نادي مودرن فيوتشر إلى الدور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري في نظامها الجديد، بعد فوزه الصعب على بيراميدز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 14-13، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.