كم عدد بطولات كولر مع الاهلي بعد تتويجه بكأس السوبر المصري؟

نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للتتويج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة في مسيرته مع المارد الأحمر على حساب فيوتشر.

وتغلب الاهلي على نظيره فيوتشر 4 -2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس، على استاد “محمد بن زايد” في نهائي كأس السوبر المصري.

تقدم الاهلي عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات، في الدقيقتين 13، 34، وتعادل عمر السعيد ومحمد محمود لفيوتشر بالدقيقتين 76، 81.

واتجهت المباراة للأشواط الإضافية ونجح الاهلي في تسجيل هدفين عن طريق أنتوني موديست وكريم فؤاد ليفوز المارد الأحمر 4 – 2 ويحصد لقب بطولة كأس السوبر المصري.

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ورفع كولر رصيد بطولاته مع النادي الاهلي إلى 6 بطولات، حيث توج بـ3 ألقاب ببطولة كأس السوبر المصري، كما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، بالإضافة لبطولة كأس مصر، كما حقق برونزية كأس العالم للأندية 2023.

وعادل كولر رقم موسيماني مدرب الاهلي السابق والذي حقق نفس عدد البطولات مع المارد الأحمر، حيث توج ببطولتين دوري أبطال أفريقيا، و2 كأس السوبر الأفريقي، والدوري المصري وكأس مصر، و2 برونزية كأس العالم للأندية.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام كولر لزيادة عدد بطولاته مع النادي الاهلي في الموسم الحالي وتحطيم رقم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق.