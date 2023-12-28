وكيل رومارينهو يحسم الجدل بخصوص رحيله عن الاتحاد السعودي

حسم ليوناردو أوليفيرا، وكيل أعمال النجم البرازيلي رومارينهو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة السعودي، الجدل بخصوص رحيله عن العميد.

وكانت عدة تقارير أثيرت خلال الفترة الماضية بخصوص رحيل رومارينهو عن صفوف الاتحاد السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب تراجع مستواه، مشيرة إلى امتلاك اللاعب البرازيلي لـ 5 عروض.

وقال أوليفيرا، في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية: “رومارينهو لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي، وما يتردد بشأن ذلك أمر غير صحيح”.

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وشدد على أن رومارينهو يصب تركيزه في الوقت الحالي مع نادي الاتحاد، من أجل الخروج من الكبوة التي يواجهها العميد.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، من خوض 18 مباراة.

وكان فريق الاتحاد قد خسر من نظيره النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 17 والمؤجلة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.