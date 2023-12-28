لقطة غريبة لمدرب فيوتشر بعد الثنائية في مرمى الاهلي

قام البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر بتصرف غريب بعد تسجيل فريقه لثنائية في شباك الاهلي.

ونجح مودرن فيوتشر في العودة إلى اللقاء بعد تأخره بهدفين ليسجل ثنائية عن طريق كل من عمر السعيد ومحمد محمود في الدقائق 78 و81 على التوالي بنهائي كأس السوبر المصري.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما لتتجه إلى الأشواط الإضافية لحسم لقب كأس السوبر المصري.

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واستطاع الاهلي في الوقت الإصافي العودة إلى اللقاء وانهاء المباراة لصالحه بنتيجة 2-4، ليحصد لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه.

وقام فورموسينيو بإخراج شئ وتناوله بعد عوده فريقه إلى اللقاء مما آثار سخرية البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى النهائي بعد مباراة ماراثونية جمعته مع بيراميدز انتهت بفوزه بركلات الترجيح المثيرة، بينما تأهل الاهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.