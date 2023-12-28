بالأرقام.. تقييم لاعبي الاهلي في الانتصار على فيوتشر والتتويج بكأس السوبر (الأفضل والأسوأ)

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والأولى بنظام البطولة الجديد، على حساب فريق فيوتشر.

وفاز الاهلي على نظيره فيوتشر 4 -2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس، على استاد “محمد بن زايد” في نهائي كأس السوبر المصري.

تقدم الاهلي عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات، في الدقيقتين 13، 34، وتعادل عمر السعيد ومحمد محمود لفيوتشر بالدقيقتين 76، 81.

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واتجهت المباراة للأشواط الإضافية ونجح الاهلي في تسجيل هدفين عن طريق أنتوني موديست وكريم فؤاد ليفوز المارد الأحمر 4 – 2 ويحصد لقب بطولة كأس السوبر المصري.

تقييم لاعبي الاهلي في مباراة فيوتشر

بحسب شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في احصائيات كرة القدم، حصل الدولي التونسي علي معلول على أعلى تقييم بين لاعبي الاهلي اليوم بـ8.8 من 10.

بينما حصل مصطفى شوبير على التقييم الأقل بين لاعبي الاهلي بـ6.2 بعد خطأه الفادح الذي تسبب في هدف فيوتشر الأول الذي سجله عمر السعيد.

وجاء تقييم لاعبي الاهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 6.2

الدفاع: علي معلول 8.8 – محمد عبد المنعم 7.9 – رامي ربيعة 6.9 – محمد هاني 7.3

الوسط: بيرسي تاو 6.9 – كوكا 6.7 – حسين الشحات 7.6 – مروان عطية 7.6 – إمام عاشور 7.4

الهجوم: كهربا 8.3