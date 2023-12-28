إشادة بعد انتقاد.. موديست يسيطر على تعليقات جماهير الاهلي في ليلة التتويج بـ السوبر

قاد الفرنسي أنتوني موديست النادي الاهلي لتحقيق فوزًا مثيرًا أمام فيوتشر، ليتوج على حسابه بلقب السوبر المصري، للمرة الـ 14 في تاريخه والثالثة على التوالي.

واستضاف ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، نهائي كأس السوبر المصري بين الاهلي وفيوتشر مساء اليوم الخميس.

وشهدت المباراة توهج الفرنسي أنتوني موديست، الذي أثار غضب جماهير الاهلي بعجد نزوله إلى أرض الملعب، وتعرض للانتقادات الموسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأطلقت جماهير الاهلي صافرات الاستهجان في وجه موديست، عند لمسه للكرة في كل مرة، قبل أن يتوهج ويحرز هدف تقدم المارد الأحمر، ثم صناعة الهدف الرابع الذي حسم اللقب.

ومع تسجيله للهدف الثالث وصناعة الرابع، أصبح موديست حديث الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أشادت به وبموهبته، بما كانت تنتقده.

وكتب أحد المشجعين:” والله شويه كسر اللاعيبة اللي نزلوا دول لازم يمشوا في يناير موديست على طاهر اللهم ارحمنا”، ليعود بعد ذلك ويصرح:” موديست جول وأسيسيت احنا اسفين ياكبير “.

وكتب آخر:” هو الأهلي بيلعب موديست عشان يحلل الفلوس اللي اتدفعت فيه “. ليعود ويكتب:” موديست لاعيب كبير قوي المذيع هو اللي تعبان زي ناس زمانها قاعده بتهري دلوقتي “.