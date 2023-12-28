خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الاهلي في ركلة جزاء أمام فيوتشر

حلل ياسر محمود الخبير التحكيمي الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الاهلي وفيوتشر، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر.

وحقق النادي الاهلي فوزًا مثيرًا أمام فيوتشر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 4 مقابل هدفين.

وتوج الاهلي باللقب للمرة الـ 14 في تاريخه والثالثة على التوالي، ويواصل حصده للبطولات تحت القيادة السويسري لـ مارسيل كولر.

وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:” البطاقة الصفراء للاعب فيوتشر صحيحة، لإصراره على تعطيل حركة حسين الشحات، هدف فيوتشر بأقدام عمر السعيد سليم والذي جاء بعد خطأ من مصطفى شوبير “.

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وأضاف الخبير التحكيمي:” الدقيقة 92 الشوط التالت لا يوجد ركلة جزاء للاهلى، لأن الكرة لم تلمس يد مدافع فيوتشر، الدفع باليد فى وجه محمد عبد المنعم فى آخر الشوط التالت تقنية الفار لا تتدخل فيها لانها تستحق بطاقة صفراء “.

وتابع:” في الدقيقة 115 بطاقة صفراء للاعتراض صحيحة على لاعب فيوتشر و كان يجب إشهار البطاقة لهذا اللاعب قبلها بخمس دقائق، والحكم لم يكن صارم مع الفريقين في بعض القرارات “.