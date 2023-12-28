البطولة الأولى لعاشور وعودة كهربا.. 10 حقائق من تتويج الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال

توج النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، ببطولة السوبر المصري للأبطال بعدما حقق الفوز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وافتتح محمود كهربا أهداف النهائي في الدقيقة 13، قبل أن يسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 34، ليمنح الثنائي اللقب المحلي للأهلي في نسخته الجديدة.

قبل أن يسجل عمر السعيد الهدف الأول لفيوتشر، ومن ثم أحرز محمد محمود الهدف الثاني، لتتجه المباراة للوقت الإضافي الذي ابتسم للأهلي وسجل هدفين عن طريق انتوني موديست، وكريم فؤاد.

وأقيمت النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري للأبطال بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي (بطل الدوري المصري)، بيراميدز (وصيف الدوري)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، فيوتشر (بوصفه رابع الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية).

وكان من المقرر أن يشارك نادي الزمالك بدلا من فيوتشر إلا أن اتحاد الكرة قرر معاقبة الفريق الأبيض بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات أيضًا.

10 حقائق من تتويج الأهلي بالسوبر

إنجاز كولر

وبهذا التتويج ينجح المدرب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في كتابة اسمه بسجلات التاريخ، إذ بات أحد أفضل المدربين عبر التاريخ.

حيث حصل مارسيل كولر مع الأهلي حتى الآن على 6 بطولات وهي الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، وكأس السوبر المصري (3 مرات)".

وجاءت بطولات أفضل المدربين عبر التاريخ كالتالي:

البرتغالي مانويل جوزيه، فاز بـ20 لقبًا على 3 ولايات، الولاية الأولى (2001-2002)، الولاية الثانية (2004-2009)، الولاية الثالثة (2010-2012).

حسام البدري، حصل على 6 ألقاب في 3 ولايات أيضًا، الولاية الأولى (2009-2010)، الولاية الثانية (2012-2013)، الولاية الثالثة (2016-2018).

المجري ناندور هيديكوتي فاز بـ6 ألقاب في ولاية واحدة منذ عام 1973-1980.

محمود الجوهري فاز بـ5 ألقاب في ولايتين، الولاية الأولى (1982-1984)، الولاية الثانية (1985-1986).

بيتسو موسيماني فاز بـ6 ألقاب خلال الفترة من 2020-2022.

عقدة الأهلي

الأهلي لعب مع فيوتشر قبل نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال، 4 مرات، لم ينجح أبناء البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، في تحقيق الفوز في أي مواجهة.

وقبل نهائي السوبر، التقى الأهلي مع فيوتشر 4 مرات، انتصر الفريق الأحمر في مباراة واحدة، وحسمت نتيجة التعادل 3 مباريات، الملفت للنظر أن الأهلي لم يلعب مع فيوتشر إلا في بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ لم يلتقيا في أي بطولة آخرى.

اللقب الأول لإمام

وكانت جماهير الأهلي تنتظر التتويج بلقب السوبر من أجل احتسب اللقب الأول للصفقات الصيفية التي تعاقد معها الفريق الأحمر وعلى رأسهم إمام عاشور، القادم من ميتييلاند الدنماركي.

وتعاقد الأهلي مع إمام عاشور وانتوني موديست ورضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي.

وجاءت تلك الرغبة بسبب عدم تتويج الفريق الأحمر بأي بطولة منذ التعاقدات الصيفية الماضية، إذ خاض السوبر الأفريقي وخسره أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وبعدها بطولة الدوري الأفريقي وخرج من الدور نصف النهائي، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية واكتفى بالفوز ببرونزية المركز الثالث.

الانفراد التاريخي

أقيمت حتى هذه اللحظة 21 نسخة من بطولة السوبر المصري، ولم ينجح أي فريق في الوصول للرقم التاريخي والصعب الذي حققه النادي الأهلي.

الأهلي فاز بـ14 نسخة من بطولة السوبر المصري، ويأتي بعده نادي الزمالك صاحب الـ4 نسخ فقط، باقي البطولات جاء لقب كلا من: "المقاولون، حرس الحدود وطلائع الجيش".

وبالتالي بهذا التتويج، يوسع الأهلي فارق البطولات مع أقرب ملاحقيه نادي الزمالك صاحب الـ4 ألقاب فقط.

عودة كهربا

كما تعد هذه المباراة عودة جيدة لمحمود عبد المنعم كهربا بالأخص بعدما غاب عن كل المباريات المحلية للفريق الأحمر، إثر تعرضه للإيقاف بسبب عقوبة وقعها عليه اتحاد الكرة.

وكانت هذه المباراة الأولى لكهربا مع الأهلي محليًا، ورغما عن ذلك فشارك اللاعب صاحب الـ30 عامًا في 12 مباراة للأهلي بالموسم الحالي وسجل خلالهم 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

الجائزة المالية

ضمن النادي الأهلي الحصول على جائزة مالية ضخمة بعد التتويج ببطولة السوبر المصري.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري قد أعلنت عن حصول بطل النسخة الحالية على مبلغ مقدر بـ250 ألف دولار، فيما يحصد الوصيف على 125 ألف دولار.

مصالحة الجماهير

بطولة السوبر هي هدية النادي الأهلي لمصالحة جماهيره قبل قدوم عام 2024، بالأخص بعدما تلقى هزيمة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد خسر من فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية بنتيجة 2-0، وكانت الجماهير تأمل في حسم الفوز والصعود لنهائي المسابقة القارية لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

الأهلي بعدها لعب أمام فريق أوراوا الياباني وفاز بنتيجة 4-2، ولكن ظلت الجماهير حزينة بعض الشيء بسبب الرغبة في عمل إنجاز تاريخي لهذا الجيل الذي فاز بـ3 ألقاب من دوري أبطال أفريقيا في آخر 4 نسخ.

رقم قياسي لربيعة

وصل المدافع الدولي رامي ربيعة، لرقم يصعب على أي لاعب في الفريق الأحمر حاليًا الوصول إليه، إذ حقق ببطولة السوبر 21 لقبًا مع الأهلي، ليعد أكثر اللاعبين الحاليين تتويجا بالبطولات.

ربيعة يمتلك 21 لقبًا.

محمد الشناوي يملك 19 لقبًا.

محمد هاني يملك 16 لقبًا.

علي معلول يملك 18 لقبًا.

حسين الشحات يملك 13 لقبًا.

عمرو السولية يملك 18 لقبًا.

نهاية عقدة جنش

قبل السوبر، لعب الأهلي أمام محمود عبد الرحيم "جنش" 8 مباريات، فاز الفريق الأحمر في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم وانتصر على الأهلي في مباراتين.

وأحرز الأهلي 8 أهداف في مرمى جنش، بينما حافظ الحارس على نظافة شباكه في 4 لقاءات.

كما أن الأهلي خسر لقبين أمام جنش، والملفت أنهما كانا في نهائي كأس مصر 2014-2015، والسوبر المصري موسم 2016-2017.

كهربا تميمة الحظ

أصبح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، تميمة الحظ في نهائيات بطولات الأهلي بالتحديد في الفترة الأخيرة.

محمود كهربا سجل أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر وفاز الأهلي بنتيجة 2-1.

كما سجل كهربا أمام الوداد البيضاوي في نهائي دوري الأبطال وفاز الأهلي بنتيجة 2-1.

وأحرز كهربا هدفا أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري وفاز باللقب في النهاية.