بعد مباراة مثيرة.. الأهلي بطل السوبر على حساب فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في التتويج ببطولة السوبر المصري، عقب تحقيق الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشهدت المباراة، انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، واحتكم الفريقين للأشواط الإضافية وحقق الأحمر الفوز في النهاية.

جاءت المباراة مثيرة بين الفريقين، حيث سيطر الفريق الأحمر، وضغط هجوميا، منذ البداية، بينما اعتمد فيوتشر على الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي.

تقدم النادي الأهلي مبكرا عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 13 بضربة رأس، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني تغيرت الأمور، ونجح فريق فيوتشر في إحراز الهدف الأول عن طريق المهاجم عمر السعيد بخطأ من حارس الأهلي مصطفى شوبير في الدقيقة 76، وعدل محمد محمود النتيجة في الدقيقة 81 بتسديدة قوية.

وفي الوقت الإضافي الثاني نجح النادي الأهلي في إضافة الهدف الثالث عن طريق المهاجم الفرنسي موديست في الدقيقة 113، واختتم الأهداف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 118.