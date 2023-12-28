رحالة بين قارتين.. 4 ملاعب صنعت مجد كولر في عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

واصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تحقيق الألقاب في عام 2023، ليصل بذلك إلى 5 ألقاب في عام واحد، بالإضافة إلى المركز الثالث في كأس العالم للأندية بجدة.

واختتم كولر عام 2023 بالفوز بكأس السوبر المصري الثاني له في عام واحد، بالإضافة للقب كأس مصر، الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بينما خسر لقبين الدوري الأفريقي، والسوبر الأفريقي.

ونرصد في هذا التقرير مشوار كولر في عام 2023، حيث شهد تتويجاته الخمسة حضوره في 4 ملاعب وهم "استاد القاهرة- استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء".

كأس مصر موسم 2021-2022- ملعب القاهرة

قاد كولر فريق الأهلي في 10 ابريل 2023 وفاز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

وسجل هدفي الأهلي كل من محمود كهربا وحمدي فتحي، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد وليد الكرتي.

السوبر المصري 2022 - ملعب محمد بن زايد

في 5 مايو 2023، حقق الأهلي لقب السوبر المصري على حساب بيراميدز، في لقاء احتضنه ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وسجل هدف الفوز في تلك المباراة، اللاعب التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

دوري أبطال أفريقيا - ملعب مركب محمد الخامس

يوم 12 يونيو الماضي، شهد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، في نسخة 2023، بعدما فرض التعادل الإيجابي (1-1) على الوداد، في مباراة إياب جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

كان الأهلي فاز (2-1) في موقعة استاد القاهرة.وذهب لقب دوري أبطال أفريقيا إلى الأهلي، بعدما تفوق (3-2) في مجموع المباراتين، ليرفع عدد ألقابه إلى الرقم 11.

وثأر الأهلي من خسارته في دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2022 على يد الوداد، بهدفين نظيفين.

السوبري المصري 2023- ملعب محمد بن زايد

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بعد الفوز المثير على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، مساء اليوم الخميس.

وبهذه النتيجة (4-2)، يتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه.ويعد السوبر هو اللقب الخامس للأهلي في عام 2023.

برونزية المونديال- ملعب الأمير عبدالله الفيصل

22 ديسمبر الجاري، حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية، الرابعة في تاريخه، ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما انتصر على حساب نظيره أوراوا رد دياموندز الياباني، برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بالانتصار على حساب اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-0، ثم خسر على يد فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي، قبل أن يختتم مشاركته في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للمونديال بالتفوق على أوراوا.

وكان النادي الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في 3 نسخ من قبل: 2006، 2020 و2021.

الدوري المصري

في يوليو الماضي، حسم النادي الأهلي، رسميًا، تتويجه بلقبه الثالث والأربعين في منافسات الدوري المصري.

الأهلي تمكن من التتويج بالدوري المصري، دون أن يخض مباراته ضد الزمالك.

وسقط بيراميدز في فخ الخسارة (2-1) على يد سيراميكا كليوباترا، ليتوقف رصيد فريق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو عند النقطة 67.

لقب الأهلي يعود الفضل فيه إلى صلاح محسن الذي سجل هدفين في شباك بيراميدز، بالدقيقتين 44 و83 على الترتيب.